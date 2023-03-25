شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يؤدى تدريبه الأول فى زامبيا.. وميكالى مصدوم من ملعب نيدولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة نيدولا الزامبية على الملعب الفرعي لاستاد ليفيا فور وصول البعثة إلى زامبيا، وذلك فى إطار استعداده لمواجهة زامبيا الأحد فى إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويختتم المنتخب تدريبه اليوم على الملعب الرئيسي المقرر أن تقام عليه المباراة فى السادسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة ونيدولا وهو نفس توقيت المباراة.

وكان المنتخب قد فاز بهدفين نظيفين فى لقاء الذهاب بالقاهرة، ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم بالمغرب وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى اولمبياد باريس، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

وأصيب ميكالى المدير الفني للمنتخب بالصدمة من سوء أرضية الملعب الذى أدى عليها اللاعبون التدريب الأول، خاصة أنه ملىء بالحفر والمطبات وكان قلقا طوال الوقت حرصا على سلامة اللاعبين.

ووصلت البعثة متأخرة ثلاث ساعات بسبب تأخر الترانزيت فى أسوان للتزود بالوقود، وكان فى استقبالها بمطار نيدولا وفد من السفارة المصرية فى زامبيا ضم محمد كامل السكرتير الثالث واحمد سمير المدير المالى بمتابعة مستمرة مع السفير معتز أنور.

ويرأس بعثة المنتخب فى زامبيا محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب ويضم الجهاز الفنى كلا من : البرازيلى ميكالى المدير الفنى ومواطنيه تياجو المدرب العام وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء ، ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإدارى والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد محمود واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد واسلام شاكر للمهمات وسبق البعثة إلى زامبيا عمرو سلمان الإدارى للتجهيز للاستقبال والاطمئنان على الإقامة والاعاشة والملاعب.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا فى زامبيا هم:

* حراسة المرمى: علي الجابري- حمزه علاء - محمد أحمد "سيحة".

* خط الدفاع: "محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- أحمد عيد - وعمر فايد ".

*خط الوسط: "أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- مصطفى سعد "ميسي"- إبراهيم عادل- محمود صابر - عماد ميهوب - - عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- احمد عاطف قطة - عبد الغني محمد- زياد فرج - علي زعزع .

*خط الهجوم: "أسامة فيصل- عبد الرحمن عاطف أجويرو".