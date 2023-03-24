شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام فى الزمالك بشأن تولى جونياس تدريب الفريق خلفا لـفيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول تولى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لبيراميدز، تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة، خلفا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى فسخ عقده مؤخراً بالتراضى مع النادى.

ويرشح فريق تولى جونياس تدريب الزمالك، نظراً لخبرته الكبيرة في الدورى، وعلمه ببواطن الأمور وإلمامه بأحوال الكرة المصرية، بينما يرى الرأي الآخر أن تجربة المدرب اليوناني مع بيراميدز لم تكن الأفضل والتعاقد معه سيعد مغامرة كبيرة.

وتلقى مجلس إدارة الزمالك عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم حي رفض مسئولو النادى الأبيض اتخاذ قرار نهائي بشأن المدير الفني الجديد، مؤكدين أن المدرب القادم سيكون أجنبيا لضبط الأمور بشكل سريع.

وفي ذات السياق يكثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم مع مدرب محلى يقود المرحلة الانتقالية الحالية، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، حيث يعد الأقرب لتولى هذا المنصب خالد جلال حسب التأكيدات الصادرة من أصحاب القرار داخل القلعة البيضاء.

ويسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق الأبيض، في الفترة المقبلة، بعد رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، وتوجيه الشكر له على خلفية تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة والخروج من دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن صعوبة موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وتواصل بعض أعضاء المجلس مع خالد جلال، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، للحديث معه بشأن تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة خلفا لـفيريرا، خصوصاً أن الأخير رحب بالأمر بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جمال عبد الحميد عضو المجلس.