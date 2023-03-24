شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يسجل المشاركة الدولية الأولى مع منتخب مصر أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، المشاركة الرسمية الأولى له مع منتخب مصر أمام مالاوي في المباراة التي تجمع المنتخبين، حاليا على استاد الدفاع الجوي، بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

وشارك أحمد عبد القادر في الدقيقة 80 من زمن المباراة بدلا من عمر مرموش.

ويخوض المنتخب المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو" .

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.

وكان منتخب مصر قد حصد نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، تلاه خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.