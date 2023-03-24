شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور بديلا لـمحمود حماده ومصر تتقدم على مالاوى بثنائية بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة مصر ومالاوى المقامة حالياً بينهما على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، والنتيجة تقدم الفراعنة بهدفين نظيفين.

الشوط الأول

نشاط هجومى مكثف شهدته الدقائق الأولى من المباراة، عن طريق منتخبنا الوطنى، بأقدام محمد صلاح الذى تلقى عرضية متقنة من محمد حمدى في الدقيقة الثانية أبعدها حارس مرمى مالاوى، إلى ضربة ركنية، وبعدها سيطر الفراعنة على منطقة وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة الثامنة أخطر فرص المنتخب الوطنى عن طريق محمد عبد المنعم الذى سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة،وواصل الفراعنة هجومهم عن طريق انطلاقات مصطفى محمد الذى سدد كرة قوية في الدقيقة التاسعة تصدى لها حراس مالاوي.

واصل المنتخب الوطنى هجومه القوى مستغلاً انطلاقات الثلاثى محمد صلاح ومحمد حمدى ومصطفى محمد، وفى الدقيقة 20 نجح الفراعنة في فك شفرة منتخب مالاوي عن طريقة جملة مميزة بين محمد صلاح ومحمد حمدى، أنهاها نجم ليفربول في شباك مالاوي.

وأهدر عمر مرموش فرص هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 33 بعدما تلقى أسيست من زميله أحمد حجازى، ولكن مرموش أطاح بالكرة أعلى مرمى مالاوي، ونشط أداء الفراعنة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول لإضافة الهدف الثانى.

الشوط الثانى

استمر المنتخب الوطنى في الضغط على مالاوى لزيادة غلة الأهداف،حيث سدد محمود حمادة كرة في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ولكنها مرت أعلى مرمى حارس مالاوي،في الوقت الذى اكتفى فيه الضيوف بالدفاع للتصدى لهجمات الفراعنة.

وشهدت الدقيقة 67 كرة عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء لمنتخب مالاوي وضربة رأسية من مرموش يتصدى لها حارس مالاوي، وبعدها يشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لطارق حامد لاعب المنتخب الوطنى.

وأجرى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى التبديل الأول في الدقيقة 68 بدخول إمام عاشور بديلاً لـ محمود حمادة، لتنشيط الخط الأمامى، خصوصاً أن عاشور من اللاعبين المميزين الذين يمتازون بالإيجابية والتسدي على المرمى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى،خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى،خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو" ،الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر كل من " أحمد الشناوى ، أحمد فتوح ، حمدى فتحى ، مروان حمدى ، هشام صلاح ، محمد صبحى ، على جبر ، إمام عاشور ، أحد عبد القادر ، محمود كهربا ، مصطفى فتحى ، أحمد حسن " كوكا" .

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.