شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ظهور كولر بعد رحلة سويسرا.. ومحاضرة فنية استعدادا للهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ الأهلي المران بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر الذي قاد المران بعد عودته للقاهرة أمس بعد انتهاء إجازته التي قضاها في بلاده عقب العودة من الكاميرون.
وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن أهمية التركيز في مباراة الهلال السوداني وضرورة الفوز فيها من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهد مران اليوم تصعيد عدد من الناشئين لتعويض الغيابات الكثيرة في الفريق.
ويتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي فى المنتخبات الوطنية، سواء اللاعبين المحليين أم الأجانب.
وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام 7 لاعبين؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبى.
ويطمئن مسئولو الأهلي على هؤلاء اللاعبين، كما يرغب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين ومشاركتهم مع المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري، لذا طلب المدير الفني من محللي الأداء في الأهلي تجهيز تقرير شامل عن مشاركات اللاعبين الـ14 قبل عودة المنافسات الرسمية للأهلي