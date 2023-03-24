شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ظهور كولر بعد رحلة سويسرا.. ومحاضرة فنية استعدادا للهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ الجمعة؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا؛ حيث خاض الفريق مرانا على ملعب التتش بعد إجازة لمدة أسبوع حصل عليها الفريق عقب الفوز على القطن الكاميروني بملعب الأخير السبت الماضي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي المران بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر الذي قاد المران بعد عودته للقاهرة أمس بعد انتهاء إجازته التي قضاها في بلاده عقب العودة من الكاميرون.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن أهمية التركيز في مباراة الهلال السوداني وضرورة الفوز فيها من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران اليوم تصعيد عدد من الناشئين لتعويض الغيابات الكثيرة في الفريق.

وأجرى مسئولو النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، اتصالات بلاعبى الفريق الموجودين فى المنتخبات الوطنية المختلفة خلال فترة التوقف الدولى الحالية، وحرص مسئولو النادي على التحدث مع اللاعبين بشأن حالتهم الفنية والمعنوية قبل بدء المباريات المختلفة لهم مع منتخباتهم.

ويتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي فى المنتخبات الوطنية، سواء اللاعبين المحليين أم الأجانب.

وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام 7 لاعبين؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبى.

ويطمئن مسئولو الأهلي على هؤلاء اللاعبين، كما يرغب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين ومشاركتهم مع المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري، لذا طلب المدير الفني من محللي الأداء في الأهلي تجهيز تقرير شامل عن مشاركات اللاعبين الـ14 قبل عودة المنافسات الرسمية للأهلي