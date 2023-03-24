شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعزز تصدره قائمة هدافى منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تصدره لقائمة هدافى المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد ما افتتح التسجيل لصالح منتخب مصر أمام مالاوي في المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 17 هدفا خلال 22 مباراة خاضها في التصفيات ، ليعتلى قائمة هدافى المنتخب على مر التاريخ فى التصفيات.

ويأتي حسام حسن هداف مصر السابق في المركز الثانى برصيد 12 هدفا، ويليه أحمد الكاس برصيد 9 أهداف وأحمد حسن "الصقر" بـ7 أهداف.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو" .

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.