سليمان وهدان يكشف عن أعضاء الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كشف سليمان وهدان، القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك، الجهاز الفنى الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول فى مواجهة البنك الأهلي المقبلة، بكأس الرابطة.

وقال وهدان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه من المنتظر أن يتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى، ويعاونهم إسماعيل يوسف مدير الكرة، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة البنك الأهلى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

ويسير فريق الزمالك فى اتجاهين حاليًا، حيث يتفاوضون مع خالد جلال لتولى المهمة الفنية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، وفى الوقت ذاته يدرس أمير مرتضى المشرف على الكرة عدة سير ذاتية لمدربين أجانب لاختيار أفضلهم.

ويسابق مسئولى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع جهاز فنى ليتولى المهمة فى الفترة المقبلة، وفى حالة عدم الاستقرار على جهاز فنى عقب مباراة البنك فمن المقرر أن يستمر أحمد عبد المقصود وحسين ياسر وإسماعيل يوسف لحين مواجهة المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا والتى ودعها الزمالك رسميًا.