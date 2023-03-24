شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. منتخب مصر يحاول تسجيل الهدف الثانى فى شباك مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة مصر ومالاوي المقامة حاليًا بينهما على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار، والنتيجة تقدم الفراعنة بهدف نظيف.

نشاط هجومى مكثف شهدته الدقائق الأولى من المباراة، عن طريق منتخبنا الوطنى، بأقدام محمد صلاح الذى تلقى عرضية متقنة من محمد حمدى في الدقيقة الثانية أبعدها حارس مرمى مالاوى،إلى ضربة ركنية،وبعدها سيطر الفراعنة على منطقة وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة الثامنة أخطر فرص المنتخب الوطنى عن طريق محمد عبد المنعم الذى سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة،وواصل الفراعنة هجومهم عن طريق انطلاقات مصطفى محمد الذى سدد كرة قوية في الدقيقة التاسعة تصدى لها حراس مالاوي.

واصل المنتخب الوطنى هجومه القوى مستغلاً انطلاقات الثلاثى محمد صلاح ومحمد حمدى ومصطفى محمد، وفى الدقيقة 20 نجح الفراعنة في فك شفرة منتخب مالاوي عن طريقة جملة مميزة بين محمد صلاح ومحمد حمدى، أنهاها نجم ليفربول في شباك مالاوي.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوى،خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى،خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو" ،الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر كل من " أحمد الشناوى ، أحمد فتوح ، حمدى فتحى ، مروان حمدى ، هشام صلاح ، محمد صبحى ، على جبر ، إمام عاشور ، أحد عبد القادر ، محمود كهربا ، مصطفى فتحى ، أحمد حسن " كوكا " .

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.



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