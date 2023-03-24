شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتقدم لمنتخب مصر بمرمى مالاوى في الدقيقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد صلاح مهاجم منتخب مصر بالهدف الأول في مرمى نظيره مالاوى في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد الشناوى.

خط الدفاع .. محمد هانى ، أحمد حجازى ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى.

خط الوسط .. طارق حامد ، محمود حمادة ، أحمد سيد "زيزو".

الهجوم .. محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش .

يتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر كل من " أحمد الشناوى ، أحمد فتوح ، حمدى فتحى ، مروان حمدى ، هشام صلاح ، محمد صبحى ، على جبر ، إمام عاشور ، أحد عبد القادر ، محمود كهربا ، مصطفى فتحى ، أحمد حسن " كوكا " .

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.

وكان منتخب مصر قد حصد نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، تلاه خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.



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