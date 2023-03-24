شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مازن هشام، لاعب وادي دجلة، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التي تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز مازن هشام في الدور ربع النهائي على زميله بوادي دجلة علي فرج المصنف الخامس عالميا بنتيحة 3-2 في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 9-11, 1-11, 12-10.

وكانت مصر قد حجزت 4 مقاعد في ربع نهائي بطولة أوبتاسيا بتواجد كل من: يوسف سليمان، علي فرج، كريم عبد الجواد، ومازن هشام.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس الجارى، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا المقامة حاليا فى لندن وتستمر حتى 26 مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.