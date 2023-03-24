شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يدعم أحد أصحاب الهمم قبل الإحماء استعدادا لمواجهة مالاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، صورا تذكارية مع أحد أصحاب الهمم قبل خوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة مالاوى بعد قليل بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد الشناوى.

خط الدفاع .. محمد هانى ، أحمد حجازى ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى.

خط الوسط .. طارق حامد ، محمود حمادة ، أحمد سيد "زيزو".

الهجوم .. محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش .

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام مالاوي، فى التاسعة مساء الليلة، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ورغم البداية المتواضعة للفراعنة فى التصفيات، بالفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبدت مصر هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا فى إقالة المدرب إيهاب جلال.

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.

وكان منتخب مصر قد حصد نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، تلاه خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

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