شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع جهازه بالأهلى الليلة لوضع برنامج الاستعداد للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر ، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران فريقه مساء اليوم، الجمعة، لوضع برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة استعداداً للموقعة المصيرية أمام الهلال السودانى.

ويقود كولر التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم، الجمعة، بعد العودة للقاهرة قادماً من بلاده عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها هناك.

وغادر مارسيل كولر القاهرة الأحد الماضى متوجهاً إلى سويسرا، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالي، لظروف التوقف الدولي وتجمع منتخب مصر لخوض مباراتيه ضد مالاوي خلال شهر مارس الجاري.

ويقود كولر تدريبات الأهلي الجماعية في غياب اللاعبين الدوليين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى المصيرية في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.