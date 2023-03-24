تريزيجيه يدعم منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون التركي على مؤازرة المنتخب الوطني قبل التوجه إلى ملعب استاد الدفاع الجوي قبل مواجهة مالاوى فى التاسعة مساء اليوم فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ويحضر تريزيجيه مباراة منتخب مصر أمام مالاوي باستاد الدفاع الجوي بسبب غيابه عن قائمة المنتخب للإصابة.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام مالاوي، فى التاسعة مساء الليلة، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ورغم البداية المتواضعة للفراعنة فى التصفيات، بالفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبدت مصر هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا فى إقالة المدرب إيهاب جلال.

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.

وكان منتخب مصر قد حصد نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، تلاه خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.