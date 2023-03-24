شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء مالاوى بعد قليل على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، محمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد ، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو" .

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام مالاوي، فى التاسعة مساء الليلة، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ورغم البداية المتواضعة للفراعنة فى التصفيات، بالفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبدت مصر هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا فى إقالة المدرب إيهاب جلال.

ويحتل منتخب إثيوبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مالاوي صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب غينيا بالرصيد نفسه بالمركز الثالث، ويحل منتخب مصر بالمركز الرابع والأخير بذات النقاط، وهو ما يجعل تلك المجموعة متشابكة بشكل كبير.

وكان منتخب مصر قد حصد نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، تلاه خسارة أمام إثيوبيا بثنائية دون رد.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.