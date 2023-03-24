شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من مفاجآت كأس الرابطة قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه من مفاجآت بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى الأدوار الإقصائية، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش في ثمن النهائي، مشددا على أهمية اللعب بجدية منذ بداية اللقاء، وعدم التهاون فى أى فرصة تتاح على المرمى، لاستئناف رحلة الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله الفريق عن الموسم الماضي.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة طلائع الجيش، فى دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يعتبر فيوتشر هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

ويلتقي فيوتشر مع طلائع الجيش غدا السبت، بحثا عن الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الأولى من البطولة، وكان فريق فيوتشر قد استأنف تدريباته الثلاثاء الماضي بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

وتغلب فريق فيوتشر على نظيره إسكو دي كارا التوجولي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 8 نقاط.

ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية والتي تضم فرق، بيراميدز من مصر، الجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكشف مصدر بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي لم تتلقى حتى الآن أي طلب من النادي الأهلي بقطع إعارة كريم نيدفيد إلى فيوتشر نهاية الموسم الجاري، وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب بات من العناصر الهامة في الفريق والتي يعتمد عليها بشكل أساسي ولا توجد نية للاستغناء عنه، وحتى الآن لا يوجد أي أمر رسمي للحديث عن رحيله.