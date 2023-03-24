شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الخليفي يوضح حقيقة انتقال ميسي للهلال السعودي في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالتعليق عن مستقبل ثلاثي الفريق الفرنسي، ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وسيرجيو راموس.

وسوف ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لإتفاق حتى الآن من أجل تجديد تعاقده.

وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية، التي تشير إلى أن ميسي لا يرغب في الاستمرار داخل باريس سان جيرمان، وأنه سينضم لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لـ الخليفي: نحن نعمل على الاحتفاظ بهم جميعًا.

وأتم: سنقوم بتحليل ما نقوم به، وكيفية التأكد من أنه يمكننا الاستمرار والمضي قدمًا، لن نرتكب أخطاءً، أعتقد أنه من المهم للغاية أن نركز الآن على موسمنا.

وسوف ينتهي عقد راموس أيضًا في نهاية الموسم الجاري، وبالنسبة لمبابي على الرغم من تجديد عقده من عدة أشهر، إلا أنه هناك أنباء عن اقتراب رحيله في الصيف.