شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة مصر ومالاوى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواصلة مشواره بتصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024 الليلة. واستقر المدير الفني لمنتخب مصر على الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية فى صفوف المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على اعتلاء قمة المجموعة قبل مباراة الجولة الرابعة والمقرر لها الثلاثاء المقبل فى مالاوي.

وكان فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 3 مباريات ودية انتهت جميعها بفوز "الفراعنة" على النيجر (3-0) وليبيريا (3-0) وبلجيكا (2-1).

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مالاوي، "وجود صور لأبناء اللاعبين مع محمد صلاح شيء غير مهم بالنسبة لي، أداء اللاعبين أكثر من رائع فى المعسكر وروح المجموعة هى أكثر شيء عظيم نراه، أنا لست مدربا كبيرا لكن لديّ خبرة بهذا الأمر".

وأضاف، "لا يوجد لاعب تأخر عن موعده دقيقة واحدة، وعندما أقوم بتوجيه اللاعبين فإنهم ينفذون المطلوب منهم بالضبط، أشعر بالارتياح بسبب التزام اللاعبين وأنا سعيد بهذه المجموعة".

وتابع، "شهر رمضان مليء بالروحانيات وهذا يضيف للاعبين طاقة إيجابية جدا، أنا شخصيا صُمت اليوم مع اللاعبين من الساعة 4.15 فجرا حتى الساعة 6 و8 دقائق (وقت أذان المغرب)".

وأردف: "أنا هنا مدرب المنتخب لكنني أتعامل مع اللاعب بروح الأب وأوفر له كل شيء لكي يكون مستقرا، إذا خاض إمام عاشور مباراة غدا أو المباراة الثانية فأنا متأكد من جاهزيته بنسبة 100%".

واستمر: "نخوض غدا مباراة صعبة ومهمة أمام خصم ليس سهلا، منذ يومي الأول هنا أعلم أنني يجب أن أقدم كل ما في وسعي بغض النظر عن قوة المنافس ولا يوجد فارق بين مباراة ودية أو رسمية فأنا أحاول الفوز بجميع المباريات".

وأتم المدير الفني البرتغالي تصريحاته قائلا: "بالنسبة لي وللاعبين خاصة المحترفين منهم فأكيد ننتظر امتلاء الملعب بالجماهير".