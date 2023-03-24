شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ ياسر إبراهيم قبل مران الأهلى الليلة استعداداً للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ياسر إبراهيم، مدافع النادى الاهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران فريقه اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة الهلال السودانى، وذلك للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة، والتى تعرض لها قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الاهلى تدريباته باستاد التتش فى التاسعة مساءً استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد حصل على راحة لمدة أسبوع من التدريبات عقب العودة من الكاميرون بعد الفوز على القطن برباعية دون رد.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم في غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها 24 و 28 مارس الجاري.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي ، بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.