شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم في رمضان.. أيمن عبد العزيز يتحدث عن إفطاره في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان يأخذنا لذكريات نجوم كرة الرياضة المصرية مع الصيام ومواقفه التي لا تنسي ، والتي نستعرضها في "مواقف للنجوم في رمضان" على لسان أصحابها.

ويتحدث أيمن عبد العزيز قائد الزمالك السابق عن موقف لا ينساه عند احترافه في تركيا خلال شهررمضان قائلا: "خلال تواجدي في تركيا كانت الأمور صعبة للغاية وحاولوا دائما منعي من الصيام وأتذكر موقف مع أحد من تدربت معهم في تركيا، جلب لي أحد الشيوخ و حاول إقناعي بضرورة الإفطار لان الأزمة دائما كانت في موعد المران، فكان يبدأ في وقت الإفطار".

وأضاف قائد الزمالك ، "بمجرد نزولي إلى المران وبعد 10 دقائق فقط يأتي موعد الإفطار، ولذلك كنت اضطر للاكتفاء بشرب المياة فقط، وكان يوجد مجموعة محترمة للغاية في الجهاز الفني وقتها، دائما ما يحرصون على جلب الموز لي وقت المران للإفطار".

وواصل عبد العزيز ، "موعد إفطاري كان في التاسعة ليلا عقب نهاية المران والعودة إلى منزلي في تركيا".