شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على لاعبيه الدوليين خلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، اتصالات بلاعبى الفريق الموجودين فى المنتخبات الوطنية المختلفة خلال فترة التوقف الدولى الحالية، وحرص مسئولو النادي على التحدث مع اللاعبين بشأن حالتهم الفنية والمعنوية قبل بدء المباريات المختلفة لهم مع منتخباتهم.

ويتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي فى المنتخبات الوطنية، سواء اللاعبين المحليين أم الأجانب، فالمنتخب الأول يستعد لمباراتي مالاوي مساء اليوم، الجمعة، وفى العودة 28 مارس الجارى فى مالاوى بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمباراة زامبيا بعد غد، الأحد، بعدما فاز في المباراة الأولى بالقاهرة الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس.

وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام 7 لاعبين؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبى.

ويطمئن مسئولو الأهلي على هؤلاء اللاعبين، كما يرغب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين ومشاركتهم مع المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري، لذا طلب المدير الفني من محللي الأداء في الأهلي تجهيز تقرير شامل عن مشاركات اللاعبين الـ14 قبل عودة المنافسات الرسمية للأهلي.