شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن رياضة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاسكواش من أبرز الرياضات التى تتميز فيها مصر بشكل كبير، نظرا للسيطرة على البطولات واحتلال المراكز الأولى فى التصنيف العالمى للعبة، سواء على صعيد الرجال أو السيدات.

بدأت لعبة الاسكواش من أحد السجون بإنجلترا، وكانت تلعب فى الأول بالأيدى وباستخدام كرة مطاطية، ولا يعرف حتى كيف خرج سر هذه اللعبة خارج الأسوار، ولا كيف وصلت إلى مدرسة "هارو"، ولا كيف أخذ الطلبة يلعبونها ويطورونها، واستعملوا المضرب بدلا من اليد، ولا أحد يعرف لماذا حافظوا على شكل الملعب الضيق المحصور بين جدران أربعة، ولكن ما حدث أن اللعبة انتشرت فى بلاد أخرى مثل فرنسا وأمريكا منذ العام 1850م، عرفت هذه اللعبة في لندن في منتصف القرن الثامن عشر وكانت تلعب بمضارب الراكيت وانتشرت بسرعة في أنحاء البلاد وظهرت كلعبة مستقلة بذاتها فى عام 1890م وفاز بأول بطولة في نفس العام جون فيكسي.

وفى عام 1920 انتشرت لعبة الاسكواش فى أنحاء العالم، حيث دخلت إلى الهند والباكستان ومصر، حتى انتشرت انتشار كبيرا فى معظم دول العالم.

ومن أبرز نجوم الإسكواش حاليا على فرج ونور الشرينى و نور الطيب ومصطفى عسل وغيرهم ورامى عاشور وأحمد برادة فى وقت سابق.

ويوجد فوائد عديدة لرياضة الاسكواش أبرزها كالتالى:

تحسين قوة فقرات الظهر .

رفع مستوى التركيز .

تهدئ من التوتر .

تنظم عملية التنفس .

زيادة مرونة الجسم .

الحفاظ على الوزن .

الثقة بالنفس .

زيادة اللياقة البدنية