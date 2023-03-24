شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُطالب محللي الأداء فى الأهلي بتجهيز ملخص 5 مباريات للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء فى الفريق تجهيز ملخص لمباريات فريق الهلال السوداني التى خاضها فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، من أجل دراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين المرتقبة 1 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الهلال على القطن بالسودان والكاميرون، كما فاز على الأهلي بالسودان، فيما تعادل مع صن داونز بالسودان، وخسر من الفريق ذاته بجنوب أفريقيا.

ويرغب كولر في دراسة الهلال بشكل جيد قبل اللقاء المرتقب الذي يسعى فيه الأهلي للفوز من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة أسبوع تقريباً عقب الفوز على القطن السبت الماضي برباعية نظيفة في الكاميرون في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويقود المدير الفني للأهلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بعد العودة للقاهرة قادماً من بلاده عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها هناك، وغادر مارسيل كولر القاهرة الأحد الماضى متوجهاً إلى سويسرا، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالي، لظروف التوقف الدولي وتجمع منتخب مصر لخوض مباراتيه ضد مالاوي خلال شهر مارس الجاري.

ويقود كولر تدريبات الأهلي الجماعية في غياب اللاعبين الدوليين استعداداً لمواجهة الهلال السودانى المصيرية في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.