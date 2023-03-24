شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 6 ثوانى فقط لاحتفاظ حارس المرمى بالكرة قبل إنذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لاتقتصر على نتائج مباريات و بطولات والقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية سواء محلية او دولية، ولكن هناك ارقام فارقة لايمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة ستاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية ، وحلقة اليوم هو أحد الأرقام الخاصة بقوانين حراس المرمى في الملاعب.

حارس المرمى هو أهم لاعبٍ في المباراة، نظراً لمهمته في منع إحراز الأهداف في المباراة، كما يمكنه أيضاً لمس الكرة بيديه داخل منطقةِ الجزاء ولمدة 6 ثوانٍ فقط، ويجب أن يكون الزي الخاص بحارسِ المرمى مختلفاً عن الزي الخاصِ بفريقه، وتنطبق عليه باقي الشروط المطبقة على باقي اللاعبين في الملعب.

حارس المرمى هو اللاعب الوحيد الذي يُسمح له أن يلمس الكرة بيديه أو ذراعيه، بشرط أن يكون داخل منطقة الجزاء.