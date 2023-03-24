قانون جديد من «فيفا» بشأن حراس المرمى وركلات الجزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، الجمعة، إصدار قانون جديد يتعلق بتصرفات حراس المرمى أثناء تسديد ركلات الجزاء.

وأكد "الفيفا" رسميا أنه تم إصدار قانون من طرف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB يمنع قيام الحارس بأي حركة أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، تشتت انتباه اللاعب المُسدد، وذلك إن كان بمحاولة استفزازه أو لمس العارضتين، أو الجري على خط المرمى أثناء التسديد.

ووفقا لما نقله موقع "القاهرة 24"، يرفض القانون الجديد المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، أي تصرف آخر يرى حكم المباراة من جانب حارس المرمى أنه من شأنه زعزعة تركيز وانتباه مُسدد ركلة الجزاء على أي حال من الأحوال، حيث لن يكون مصرحًا للحارس سوى الوقوف على خط المرمى والتصدي للكرة بالطريقة القانونية، بدون تجاوز الخط.