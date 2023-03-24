شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد عدد من الناشئين فى الأهلي لمواجهة الغيابات قبل لقاء الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر عدد كبير من اللاعبين الناشئين فى مران الأهلي مساء اليوم، الجمعة، بملعب التتش لتعويض الغيابات الكثيرة عن الفريق الأول للإصابة أو للتواجد مع المنتخبات المختلفة ضمن منافسات الأجندة الدولية.

وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز عدد كبير من قطاع الناشئين للتواجد ضمن تدريبات الفريق الأول الفترة المقبلة، خاصة أن هناك 14 لاعباً تقريباً سيغيبون عن تدريبات الأهلي الفترة المقبلة، ويرغب الجهاز الفني تواجد عدد كاف فى تدريبات الفريق المقبلة ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة الهلال السوداني السبت المقبل باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية سواء اللاعبين المحليين أم الأجانب، فالمنتخب الأول يستعد لمباراتي مالاوي مساء اليوم، الجمعة، ثم يلعب معها يوم 28 مارس الجاري بملعبها في تصفيات أمم أفريقيا 2024.

فيما يستعد المنتخب الأولمبي لمباراة زامبيا بعد غد ، الأحد، بعدما فاز في المباراة الأولى بالقاهرة الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس.

وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام 7 لاعبين؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبى.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة أسبوع تقريباً عقب الفوز على القطن يوم السبت الماضي برباعية نظيفة في الكاميرون في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال.