شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 24 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية شهدت اليوم الجمعة الموافق 24 / 3 / 2023 العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصد أهم 7 أخبار منها في سياق التقرير التالي.

مدرب أجنبى يعوّض رحيل فيريرا عن الزمالك ..ومصرى للمرحلة الانتقالية

استقر الرأي داخل مجلس إدارة نادى الزمالك على التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا بالتراضى، وتنازله عن مستحقاته والشرط الجزائى،حيث يؤمن المسئولون داخل القلعة البيضاء بأن المدرب الأجنبي هو الأصلح والأنسب في الوقت الحالي.

يقود السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الجمعة بعد العودة للقاهرة قادماً من بلاده عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها هناك.

الزمالك يُجهّز شيكابالا وعبد الشافى لمواجهة البنك الأهلى فى كأس الرابطة

يضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى بعد رحيل فيريرا واعتذار أسامة نبيه برنامجاً خاصاً لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض ومحمد عبد الشافى ظهير الفريق لتجهيزهما لمباراة البنك الأهلى المقبلة. يلتقى في التاسعة مساء اليوم الجمعة، المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع نظيره منتخب مالاوي في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

يستعيد منتخب مصر الأولمبى محمود صابر فى مباراة الإياب أمام زامبيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على إنذارين، ما تسبب فى غيابه عن المباراة الأولى بالقاهرة.