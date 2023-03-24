شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. كريم درويش: "أرز وملوخية وفراخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع كريم درويش نجم الاسكواش السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي حاليا.

كريم درويش كشف لليوم السابع، عن عشقه لوجبة "الملوخية والرز والفراخ" والتى تعدها زوجته إنجى خيرالله، مضيفا أن شهر رمضان يعد فرصة لا تعوض فى لمة العائلة ورؤية الأصدقاء خلال العزومات.

درويش أضاف أن الطقوس الدينية تستحوذ أيضا على منزل ثنائى الاسكواش فى الشهر الفضيل حيث الصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

يعد كريم درويش بطل العالم السابق فى لعبة الاسكواش، وزوجته إنجى خيرالله بطلة الاسكواش المصرية أحد الثنائيات المميزة، حيث نشأت قصة حب الثنائى داخل القفص الزجاجى قبل أن تكتمل عند "المأذون".