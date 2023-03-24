محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلى فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، لحماية عرين الأبيض فى مباراة البنك الأهلى المقرر لها بعد غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعد محمد عواد الخيار الوحيد أمام الجهاز الفني للزمالك للدفع به في حراسة مرمى الزمالك نتيجة غياب محمد صبحى لانشغاله بالانضمام لقائمة المنتخب الوطنى التي تستعد لمواجهة مالاوي اليوم الجمعة فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وابتعد عواد عن التشكيل الأساسى للزمالك في الخمس مباريات الأخيرة للفريق الأبيض بالدورى المصرى ودوري أبطال أفريقيا، أمام شباب بلوزداد الجزائرى والترجى التونسي، وسموحة وإنبى وبيراميدز، حيث شارك بدلاً منه محمد صبحى.

فى سياق مختلف، ينوى الزمالك تصعيد عدد من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف، أولهم، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط.

ويستهدف الجهاز الفنى للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة فى تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التى لا تشارك كثيرا فى اللقاءات، فضلاً عن رغبته فى الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التى كان من الصعب أن تأتى بسهولة فى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا.