شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ومالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مع نظيره مالاوي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هو موعد مباراة مصر ومالاوى؟

ج: تقام مباراة منتخب مصر ومالاوى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى القاهرة، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

س: من هو حكم مباراة مصر ومالاوى الليلة؟

ج: أعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، ويقود لقاء الذهاب بالقاهرة الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

س: كيف يفكر فيتوريا قبل مباراة منتخب مصر ومالاوى؟

ج: يسعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لتحقيق بداية قوية فى أول مباراة رسمية له منذ تولى المهمة خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال، الذى أقيل الصيف الماضي بسبب سوء النتائج.

المعروف عن فيتوريا أنه لا يميل إلى المغامرة ويُفضّل بشكل كبير الاعتماد على عناصر ذوى خبرة كبيرة، وعلى الأرجح لن يجازف أمام مالاوى بغض النظر عن قوة المنافس من عدمها، بحثًا عن 3 نقاط قبل مباراة الجولة الرابعة بينهما الثلاثاء المقبل.

س: ما هى قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوى؟

ج: ضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هانى، هشام صلاح، محمد حمدى، أحمد فتوح، أحمد حجازى، على جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

س: من أبرز اللاعبين المستبعدين من القائمة؟

ج: استبعد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسى وأحمد حمدي.

س: ما هو ترتيب مجموعة الفراعنة؟

ج: يتواجد منتخبا مصر ومالاوى فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جوارهما إثيوبيا وغينيا، وتشهد المجموعة تساوى الـ4 فرق فى عدد النقاط بعد خوض كل منها مباراتين، برصيد 3 نقاط للجميع.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى؟

ج: ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوى متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.