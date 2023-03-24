محمد معروف وعمرو الشناوى يمثلان التحكيم المصرى بكأس العالم للشباب فى إندونيسيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاماً فى إندونيسيا، وشهدت القائمة اختيار الثنائى المصرى محمد معروف حكما للساحة وعمرو الشناوي حكماً لقتنية الفيديو.

وتنطلق بطولة كأس العالم للشباب 2023 في إندونيسيا 20 مايو حتى 11 يونيو 2023.

فى ذات الوقت، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم مصري فى معسكر حكام النخبة في القارة السمراء للمشاركة فى دورة إعداد النخبة المقرر لها خلال الفترة من 14 الى 18 إبريل بالقاهرة، وقبل الدور ربع النهائي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية لهذا الموسم.

واختار الايفواري دو نومانديز مدير لجنة الحكام بالكاف طاقم مصري يمثله محمد معروف ومحمد أمين حكام ساحة في قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات الأدوار النهائية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن قائمة الحكام المساعدين، مع اختيار السفير محمود عاشور وأحمد الغندور وعمرو الشناوي ضمن قائمة حكام.

ومن المقرر أن يجرى الحكام المشاركين بالمعسكر اختبارات بدنية ونظرية وجلسات عملية خلال فترة التدريب، وفي حال فشل الاختبار لأي حكم سيستبعد من الأدوار النهائية بشكل رسمي ونهائي دون إجراء أي إعادة.

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي الكاف إقامة الدورة في مصر خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل المقبل، كما حددت يوم 13 أبريل آخر موعد لوصول الحكام إلى القاهرة.