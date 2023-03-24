شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يشارك فى البطولة الأفريقية بزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب العاب القوى فى منافسات البطولة الأفريقية لمرحلة 18 و20 سنة، والمقرر إقامتها أبريل المقبل بمدينة أوزاكا بزامبيا. ومن المقرر أن ينهى مسئولو الاتحاد إجراءات السفر للمشاركة في البطولة خلال الأيام الجارية.

ويستعد إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى للسفر إلى أستراليا للدخول فى معسكر خارجى مع مدربه فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية للكبار.

وترجع أهمية البطولة كونها المؤهلة لبطولة العالم التى تقام بالمجر فى مدينة بودابست.

وفى المقابل، يدخل مصطفى عمرو لاعب منتخب ألعاب القوى معسكراً فى أمريكا مع مدربه أيضا عقب شهر رمضان، على أن يستمر المعسكر لحين انطلاق بطولة الجمهورية ومن بعدها بطولة العالم.