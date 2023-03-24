شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالى "ماترازى" يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الإيطالى والتر ماتزارى، المدير الفني السابق لنادى نابولى، دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأبيض، خلفا للبرتغالى فيريرا الذى رحل بعد فسخ عقده بالتراضى مع القلعة البيضاء.

وعرض أحد الوكلاء اسم المدرب الايطالى، والذى سبق له تولى تدريب عدد من الفرق فى الدورى الإيطالى، أبرزها نابولى وإنتر ميلان وكاليارى.

والتر ماتزاري كان لاعبا فى خط الوسط بشباب نادي فيورنتينا، وانتقل عام 1981 الي نادي بيسكارا ولعب لعدة اندية حتى اعتزل عام 1995 مع نادي ساساري توريس ، ليتجه للتدريب ويعمل في عدد من الأندية ابرزها ليفورتو وساميدوريا وانتر ميلانو ووواتفورد وتورينو وكاليارى ، وأخيرا تايلاند..وتعد تجربة قيادة نابولى الأبرز لانه استطاع قيادته لمنصة التتويج بكاس أيطاليا 2011 بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن منصات البطولات .

تولى المدرب الإيطالى قيادة إنتر ميلان موسم 2013 وقاد بعد ذلك فريق واتفورد الإنجليزي وهي التجربة الأولى له خارج الدوري الإيطالي، وكانت آخر تجربة تدريبة له مع فريق كالياري موسم 21/22 خاض مع الفريق 34 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات فقط والتعادل في 9 مباراة وسقط في 18 مباراة.

استقر الرأي داخل مجلس إدارة نادى الزمالك على التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا بالتراضى، وتنازله عن مستحقاته والشرط الجزائى،حيث يؤمن المسئولون داخل القلعة البيضاء بأن المدرب الأجنبي هو الأصلح والأنسب في الوقت الحالي.

وتلقى مجلس إدارة الزمالك عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم حي رفض مسئولو النادى الأبيض اتخاذ قرار نهائي بشأن المدير الفني الجديد مؤكدين أن المدرب القادم سيكون أجنبي لضبط الأمور بشكل سريع .