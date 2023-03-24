شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع نظيره مالاوي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وكان فيتوريا قد اختار قائمة تضم 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.