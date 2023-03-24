الامارات | بطولة زايد الرياضية تنطلق 25 الجاري بجوائز تصل إلى 184 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن "إرث أبوظبي"، الوجهة الفريدة للضيافة الإماراتية في قلب العاصمة أبوظبي، عن استضافة بطولة زايد الرياضية بنسختها المصغرة خلال شهر رمضان الجاري. وخصصت البطولة جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 184 ألف درهم، عبر مختلف الفئات الرياضية التي تشمل كرة القدم والملاكمة والبادل والرماية والسباحة.

وتُقام البطولة في المرافق الرياضية الحديثة لدى إتزان فتنس، وتقدم منافسات للرجال والنساء والشباب والأطفال من مختلف الفئات العمرية.

وتشمل الجوائز النقدية 24 ألف درهم للمركز الأول في كرة القدم للرجال والنساء، و10 ألف درهم للمركز الأول في الرماية، و5 آلاف درهم للمركز الأول في البادل، و5 آلاف درهم للمركز الأول في الملاكمة لفئة الرجال، و2,500 درهم للمركز الأول في الملاكمة لفئة الشباب.

وستُقام البطولة من 25 مارس الجاري إلى 8 أبريل، حيث تُقام مباريات كرة القدم للأطفال يوم 25 مارس، ومباريات كرة القدم للنساء من 27 مارس إلى 29 مارس، ومباريات البادل من 27 مارس إلى 31 مارس، ومنافسات الملاكمة يومي 31 مارس و1 أبريل، ومنافسات السباحة يوم 1 أبريل، ومنافسات الرماية أيام 1 و4 و8 أبريل، وتختتم البطولة بمباريات كرة القدم للرجال التي تُقام من 2 أبريل إلى 8 أبريل.