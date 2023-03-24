«عامل بلوك لـ يسرا».. ميدو: كان مستحيل ألعب في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أحمد حسام ميدو، الإعلامي ونجم الزمالك الأسبق، عن انتمائه الشديد لنادي الزمالك منذ الصغر، وصعوبة اللعب باسم النادي الأهلي المنافس خلال مسيرته الكروية.

وقال ميدو، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24"،: "لا أحب المزايدة في مصر يوجد أبناء لنادي الزمالك ونفس الأمر للنادي الأهلي، لا يمكن أن يلعب أي منهما في النادي المنافس، أنا بحترم النادي الأهلي ولكن مبحبش أزايد بالتيشرت بتاعهم."

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "جماهير الأهلي بتحبني لأني محايد دائما، ولكني في نفس الوقت صريح جدا جدا، ولا أحب المناظر، الجميع يعلم بزملكاويتي الشديدة، وبالتالي لا يمكن كنت ألعب للنادي الأهلي من قبل، وده لا يمنع أن أمنحهم حقهم الكامل."

وأوضح: "أفضل أغنية كنت بحبها وأنا بلعب يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة، جمهور الزمالك زواق جدا جدا، وكان يرددها والفريق يقدم كرة مميزة، وكان نفسي أحصل على بطولة الدوري مع الزمالك، خلال مسيرتي الكروية."

وتابع ميدو: "من أسوأ فترات حياتي حين زاد وزني بشكل كبير، وصل إلى 150 كيلو، ودخلت في مشاكل صحية، وحصلت على العديد من الأدوية إلى حين عدت مرة أخرى وتماثلت للشفاء تماما."