الليلة.. منتخب مصر يواجه مالاوي ويبحث عن صدارة المجموعة بتصفيات إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالى روي فيتوريا، لمواجهة مالاوي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

واستهل المنتخب المصري مشواره في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يتكبد هزيمة ثقيلة أمام إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا فى إقالة المدرب إيهاب جلال.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة اليوم، حيث تم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

وحدد فيتوريا يوم الأحد المقبل، موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من مارس الجاري فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إثيوبيا - 3 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

غينيا - 3 نقاط

مصر - 3 نقاط

تشكيل منتخب مصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة مالاوي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.