شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبي تصل زامبيا بعد رحلة طيران 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، مدينة ندولا الزامبية بعد 7 ساعات طيران على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام زامبيا الأحد المقبل فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

واستبعد ميكالى أربعة لاعبين من السفر لزامبيا هم مصطفى أشرف ويوسف نادر وإياد العسقلانى وعبد الرحمن جودة.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، الأربعاء الماضي، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.