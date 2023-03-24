شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بالاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومواجهة المصرى البورسعيدى بسبب ضغط المباريات وغياب اللاعبين الدوليين.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى

يستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت الأول من أبريل باستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى في دوري الأبطال

ضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.