شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دورى السلة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غداً مباريات الدور ربع النهائي best of 5 من بطولة دورى السوبر رجال للسلة والتى تقام ايام 25 و 29 و 30 مارس و 2 أبريل. ويلتقى غداً الأهلى مع المصرية للاتصالات، والزمالك مع طلائع الجيش، والجزيرة مع سموحة.

موعد مباريات دورى السلة

ومن المقرر ان تقام المباريات فى التاسعة مساءً على ملاعب الأندية، ومن حق لجنة المسابقات إجراء اى تعديلات على جدول المباريات.

وتقام المباراة الاولى والثانية على ملاعب الأندية المذكورة اولا بالجدول بينما المباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحالة فوز فريق فى 3 مباريات يصعد للدور القبل نهائي مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.

ويتصدر الاتحاد السكندري ترتيب بطولة الدورى برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد الأحمر وبفارق الأهداف، ليأتى الاهلى فى الوصافة.