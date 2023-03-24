«الفراعنة يواجهون مالاوي».. مباريات اليوم بتصفيات أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي المنتخب المصري نظيره مالاوي على إستاد الدفاع الجوي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أبرز مواجهات اليوم بالتصفيات الإفريقية.

مباريات العاشرة والنصف

الكاميرون في مواجهة ناميبيا

غينيا في مواجهة إثيوبيا

تونس في مواجهة ليبيا

مباراة الساعة العاشرة

بوركينا فاسو في مواجهة توجو

مباريات الساعة التاسعة

غينيا الاستوائية في مواجهة بوتسوانا

مالي في مواجهة جامبيا

السنغال في مواجهة موزمبيق

مصر في مواجهة مالاوي

مباريات الساعة السادسة مساءً

جنوب إفريقيا في مواجهة ليبيريا

كوت ديفوار في مواجهة جزر القمر

كاب فيردي في مواجهة إسواتيني

مباراة الساعة الرابعة

أوغندا في مواجهة تنزانيا

مباراة الساعة الثالثة عصرا

نيجيريا في مواجهة غينيا بيساو

الكونغو الديمقراطية في مواجهة موريتانيا