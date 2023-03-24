بنزين شيكابالا .. ميدو يكشف السبب الحقيقي إعتزاله المبكر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق، أنه اعتزل اللعب مبكرا، وكان يخطط للاعتزال في سن الـ30، منوهًا بأن القرارات الخاطئة والصدمات سبب الاعتزال المبكر.

وأضاف "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "وأنا في سن مبكر كنت بعمل بالقوة والذراع .. تعرضت لإصابات كثيرة في سن الـ30 عام"، كما أن هناك مفارقة كبيرة وكان يفكر أن يكون مدرب ويكون له عمل خاص والعمل في الاستثمار الرياضي.

وأشار إلى أنه حضر خطط لتنفيذها بعد الاعتزال منذ فترة طويلة، ولم يندم على الاعتزال وصنع الكثير من الانجازات، منوهًا بأنه كان اصغر مدرب يحقق بطولات وعمل في قنوات كبيرة جدًا.

شيكابالا

وعلق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على استمرار اللاعب شيكابالا قائد الفريق في الملاعب حتى تلك المرحلة العمرية.

وأكد أن ِشيكابالا لاعب كبير وتعرض الى الكثير من الأزمات والمشاكل في حياته تسببت في ابتعاده عن المكانة التي يستحقها.

وتابع أن المشاكل التي عاني منها شيكابالا في حياته السابقة كانت بمثابة بنزين قوي ودافع له جعلته يستمر في الملاعب حتى الأن وبـ لياقة قريبة من لياقته.