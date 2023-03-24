شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يستعيد محمود صابر فى مباراة الإياب أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد منتخب مصر الأولمبى محمود صابر فى مباراة الإياب أمام زامبيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على إنذارين، ما تسبب فى غيابه عن المباراة الأولى بالقاهرة.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي غداً استعداداته لمواجهة زامبيا الأحد فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة فى المغرب، وكانت مباراة الذهاب أقيمت بالدفاع الجوي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للبطولة والعودة ببطاقة العبور.

وتقام مسابقة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على الأراضى المغربية، بعدما أقيمت النسخة الماضية فى مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة فى يونيو من العام الجارى، واستقبل المغرب هذه المسابقة أيضًا عام 2011، وفى ذلك التوقيت نجح جيل محمد صلاح فى التأهل إلى الأولمبياد باحتلال المركز الثالث.