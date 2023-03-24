شكرا لقرائتكم خبر عن رود كرول مكتشف النجوم فى الملاعب المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ74 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهولندى رود كرول، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ74 فهو من مواليد 24 مارس 1949 فى أمستردام، ويعد كرول أحد العلامات التدريبية التى وضعت بصمة قوية فى الملاعب المصرية، بعدما قاد المنتخب الأولمبى المصرى والمنتخب الوطنى الأول، بالإضافة لنادى الزمالك موسم 2007 / 2008 وحصل معه على كأس مصر.

ويملك كرول سجلا حافلا، سواء عندما كان لاعبا أو مدربا، حيث قاد العديد من أندية الشرق الأوسط واشتهر بقوة فى أندية شمال أفريقيا بالأخص.

ولعب رود كرول كمدافع فى نادى أياكس أمستردام، وأحزر معه ثلاثة ألقاب دورى أبطال أوروبا ولقب كأس الإنتركونتيننتال، بينما شارك مع منتخب هولندا لكرة القدم ووصل مرتين إلى نهائى كأس العالم لكرة القدم.

لعب كرول منذ 1968 حتى 1986 مع أربعة فرق من أربعة دول مختلفة، وهى أياكس أمستردام خلال الفترة من 68 – 80، ومع وايت كابس فانكوفر الكندى موسم 80 ، ومع نادى نابولى الإيطالى خلال الفترة من 80 – 84، وأنهى حياته بجمعية كان الفرنسى خلال الفترة 84 – 86.

قاد كرول العديد من الأندية والمنتخبات، وعلى رأسها تجربته مع المنتخب الأوليمبى ونجاحه فى الوصول للمباراة النهائية ضد نظيره النيجيرى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد أثينا 96 والتى حصل المنتخب النيجيرى على لقبها.

وصنع كرول جيلا للكرة المصرية بقيادة حازم إمام وعصام الحضرى وهشام حنفى وعلى ماهر وسامى قمصان، وهو ما دعا اتحاد الكرة وقتها لتصعيده لقيادة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت عام 96 بجنوب أفريقيا، وبالفعل نجح الخواجة الهولندى فى صناعة جيل جديد للكرة المصرية بقيادة لاعبى المنتخب الأولمبى مطعما بعدد من اللاعبين الكبار، على رأسهم أحمد الكاس وسمير كمونة وخرج المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الزامبى ليرحل بعدها المدير الفنى.

عاد كرول لمصر من بوابة نادى الزمالك حيث قاد أبناء ميت عقبة موسم 2007 / 2008 وحصل معه على لقب كأس مصر بينما خسر بطولة الدورى ليرحل فى نهاية الموسم أيضا.