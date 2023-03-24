شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلق على مواجهة توخيل بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على التعليق عن إقتراب توخيل من قيادة بايرن ميونخ، بعد الإطاحة بنجلسمان من تدريب الفريق البافاري، قبل أسابيع قليلة من مواجهة الفريقين.

جوارديولا قال: "الأمور لن تتغير بتولي توخيل المهمة الفنية لفريق بايرن ميونخ، المواجهة أمام الفريق البافاري صعبة منذ البداية، كما أن توخيل أحد المدربين المحنكين، الذي تمكن من حصد لقب دوري الأبطال من قبل مثله، مثل ناجلسمان".

وواصل:" قد تكون الأمور صعبة قليلا، بسبب رغبة توخيل فى إثبات جدارته بهذا التحدي الأول له مع البايرن، مما سيجعل اللقاء القادم صعبا على فريقه بكل تأكيد، ولكنه يثق فى لاعبيه على تجاوز هذه المرحلة، بعد الفوز الكبير على لايبزبج بالمرحلة السابقة".

وتابع: "تواجهت بالفعل، أمام توخيل حينما كان يقود تشيلسي، وتمكن من إسقاطي فى نهائي دوري الأبطال للموسم قبل الماضي، مما يجعلنا أمتلك الدوافع أنا أيضا، على تجاوز تلك العقبة".



موعد مباراة السيتي والبايرن

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونخ يوم 12 أبريل القادم، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب الاتحاد.