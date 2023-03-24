الامارات | سقوط عارضة المرمى على حارس غانا.. كادت تقتله (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا حارس مرمى غانا جوزيف وولاكوت من إصابة قاتلة في تدريب المنتخب استعداداً لتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، إذ أن خطوة واحدة جنبته ضربة مباشرة على الرأس كادت تودي بحياته!.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحارس أثناء التدريب فيما سقطت عليه عارضة المرمى لوجود خلل في تثبيت المرمى بالأرض لكنها أصابت جسده مما استدعى تدخلاً من رجال الإسعاف والجهاز الطبي الحاضر في الملعب.

من جهته، قال الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان: "خلال التدريب المسائي لمنتخبنا سقط حارس المرمى جوزيف وولاكوت على الأرض بعد إصابته بكدمة في الأنسجة الرخوة في إصبع القدم اليمنى".

وختم: "لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام، يود الفريق الطبي أن يؤكد لجماهيرنا أن وولاكوت سيكون متاحا للمدرب".