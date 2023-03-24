شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن صدارة التصنيف العالمى للاسكواش فى مارس بعد هزيمة الشوربجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس الجارى، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا المقامة حاليا فى لندن وتستمر حتى 26 مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ويعتبر البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا، والإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث، هما أقرب منافسين لمصطفى عسل على صدارة التصنيف، إلا أن خروج الثنائي من دور الـ 16 من بطولة أوبتاسيا حال دون إزاحة أى منهما لمصطفى عسل من الصدارة.

وخسر دييجو إلياس في دور الـ 16 ببطولة أوبتاسيا أمام منافسه كريم عبد الجواد بنتيحة 3-1، في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-5, 12-10, 4-0، حيث انسحب دييجو في الشوط الأخير بسبب الإصابة.

بينما خسر محمد الشوربجي أمام منافسه تشارلي لي بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 11-6, 11-9.