شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. عمرو شبانة قائد أوركسترا الفراعنة في الإسكواش العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ مشرف خاضه البطل المصرى داخل الملعب الزجاجى، عمرو شبانة، أو "مايسترو الاسكواش" كما تلقبه الجماهير، حيث بدأ شبانة لعب الاسكواش فى الثامنة من عمره فى نادى السالمية الكويتي، وبعدها المعادي فى القاهرة ثم لعب لأندية الجزيرة والأهلي، وتخرج عمرو شبانة فى كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، خاض مسيرة احترافية مشرفة جعلته رائداً فى اللعبة ليفتح الباب أمام المواهب المصرية للتألق والإبداع.

مسيرة عمرو شبانة حافلة بالإنجازات وجعلته واحدا من أعظم أبطال مصر فى اللعبة، حيث يعتبر شبانة أول مصرى يفوز ببطولة العالم للاسكواش عام 2003 وكرر نفس الإنجاز أعوام 2005 و2007 و2009 .

بدأ عمرو شبانة عام 2003 وهو كمصنف تاسع عالميا، وكان وقتها يسيطر على اللعبة أبطال باكستان وبريطانيا، لكن شبانة انتزع اللقب التاريخي بفوزه على الفرنسي تييري لينكو في نهائي بطولة العالم للاسكواش ليصبح أول مصري يحصد لقب بطولة عالم للاسكواش.

عام 2006 وصل لصدارة التصنيف العالمي للاسكواش ليكون أول لاعب مصري يتصدر تصنيف الاسكواش واستمر في الصدارة 33 شهرًا قبل أن ينهي هيمنته مواطنه كريم درويش في عام 2009.

إنجازات شبانة ليست على المستوى الفردي فقط، بل أنه تواجد ضمن المنتخب المصري للاسكواش الفائز في بطولة العالم لفرق الاسكواش للرجال 1999 التي أقيمت في القاهرة وبطولة العالم للرجال للاسكواش لعام 2009 التي أقيمت في الدنمارك.

أعلن عمرو شبانة اعتزاله الاسكواش فى أغسطس 2015 ليسدل الستار على مسيرة احترافية لواحد من أعظم أبطال الاسكواش في تاريخ اللعبة، وأحد الملهمين للأجيال التي جاءت بعده، لكنه لم يبتعد عن اللعبة وتولى تدريب منتخب سيدات الاسكواش عقب الاعتزال.