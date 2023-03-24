شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب مصر يواجه مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في التاسعة مساء اليوم الجمعة، المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع نظيره منتخب مالاوي في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

المباراة التي تعتبر الاختبار الرسمي الأول لـ فيتوريا، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى المباراة من اجل دعم الفراعنة في المهمة الافريقية والتي تتطلب الفوز لاستعادة الثقة في المجموعة التي يحتل فيها المركز الرابع ، حيث يحتل منتخب مصر المركز الرابع والأخير في المجموعة التي تضم مالاوي وغينيا وأثيوبيا، لكن المنتخبات الأربعة لديها 3 نقاط وترتيب المراكز يأتي بفارق الأهداف.

وكان فيتوريا اختار قائمة تضم 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

وخاض منتخب مصر أمام مالاوي 8 لقاءات في مختلف البطولات عبر التاريخ، ونجح الفراعنة في الفوز بأربعة منها، بينما فاز المنتخب المالاوي في لقاءين وانتهت مباراتان بالتعادل.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا على الدفع بتشكيل متوازن في مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، حيث سيقود محمد صلاح الفريق ومعه الخبرات محمد الشناوى وحجازى وطارق حامد وهناك تفكير في البدء بعمر مرموش المحترف في فولسبورج الالمانى .

ويأتي التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة مالاوي اليوم، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: احمد ابو فتوح ، احمد حجازي ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني، وخط الوسط: طارق حامد ، امام عاشور ، احمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمد صلاح ، عمر مرموش، مصطفي محمد.

في المقابل يراهن ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، على تحقيق نتيجة إيجابية امام الفراعنة في القاهرة ، لذلك أستدعى 27 لاعبا لخوض المواجهة هم في حراسة المرمى: تشارليز ثوم - برايتون مونثالي - كليفر نكونجولا.. وفى الدفاع لاورانس تشازيا - بول ندلوفو - ميراكل جابيا - ستانلي سانودي - بليسينجز مبوكيرا - جوميزجاني تشيروا - أليك لونجو - دينيس تشيمبيزي - كيلفين كادزينجوي - مارك فوديا.. وخط الوسط: فرانك ويلارد- تشارليز بيترو - تشيمويمي إيدانا - ياميكاني تشيستر - تشيكوتي تشيروا - بيتر باندا – ميكيام. مهوني - جون باندا - فرانسيسكو مادينجا - باتريك مواونجولو..وفى الهجوم جابادينيو مهانجو - ستاين دافي - كودا ميابا - جادي تشيروا.