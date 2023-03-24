شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهّز شيكابالا وعبد الشافى لمواجهة البنك الأهلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى بعد رحيل فيريرا واعتذار أسامة نبيه برنامجاً خاصاً لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض ومحمد عبد الشافى ظهير الفريق لتجهيزهما لمباراة البنك الأهلى المقبلة.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتجهيز جميع العناصر بكل قوة قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة،خصوصاً أن الفريق يعانى من غيابات مؤثرة وصلت إلى 9 لاعبين.

فى سياق مختلف ينوى الزمالك، تصعيد عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف، أولهم، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط، والبداية من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى دور الـ16.

ويرغب الزمالك فى إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية ، ويستهدف الجهاز الفنى للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة فى تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التى لا تشارك كثيرا فى اللقاءات، فضلاً عن رغبته فى الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التى كان من الصعب أن تأتى بسهولة فى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا.