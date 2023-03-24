شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى قمة دوري محترفى االيد.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، مواجهة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد للرجال نظرا لمواعيد شهر رمضان الكريم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وانتهت قمة الدور الأول بفوز الأهلى بنتيجة 27 / 22 على نفس الصالة يوم 23 فبراير الماضى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.